Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере четыре палестинца были убиты и еще четверо получили ранения после того, как израильские поселенцы и силы безопасности, как сообщается, открыли огонь в Телле, мухафаза Наблус, Западный берег, в утренние часы по местному времени.