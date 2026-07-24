НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере четыре палестинца были убиты и еще четверо получили...

Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере четыре палестинца были убиты и еще четверо получили ранения после того, как израильские поселенцы и силы безопасности, как сообщается, открыли огонь в Телле, мухафаза Наблус, Западный берег, в утренние часы по местному времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии