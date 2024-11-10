Россиян предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки

Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах с очевидным числом полос движения, даже в случае, если разметка не видна под снегом, может грозить российским автомобилистам штрафом в размере пяти тысяч рублей, предупредил в разговоре с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.