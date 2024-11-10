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Россиян предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки

Россиян предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки

Выезд на встречную полосу движения на широких дорогах с очевидным числом полос движения, даже в случае, если разметка не видна под снегом, может грозить российским автомобилистам штрафом в размере пяти тысяч рублей, предупредил в разговоре с РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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