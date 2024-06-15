Можно уже точно подтвердить то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку заранее. Так называемый саммит мира по Украине, который сегодня начинается в швейцарском курортном городке Бюргеншток, станет одним из самых провальных мероприятий, затеянным при поддержке Запада потерявшим, согласно Конституции собственной страны, власть Зеленским.