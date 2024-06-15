Можно уже точно подтвердить то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку заранее. Так называемый саммит мира по Украине, который сегодня начинается в швейцарском курортном городке Бюргеншток, станет одним из самых провальных мероприятий, затеянным при поддержке Запада потерявшим, согласно Конституции собственной страны, власть Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)