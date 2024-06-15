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На «саммит мира» по Украине приедут премьеры и главы государств 58 стран из 160 приглашённых

На «саммит мира» по Украине приедут премьеры и главы государств 58 стран из 160 приглашённых

Можно уже точно подтвердить то, что и так было понятно любому здравомыслящему человеку заранее. Так называемый саммит мира по Украине, который сегодня начинается в швейцарском курортном городке Бюргеншток, станет одним из самых провальных мероприятий, затеянным при поддержке Запада потерявшим, согласно Конституции собственной страны, власть Зеленским.

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