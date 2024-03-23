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Виралайф

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Baijiahao: опасения Путина подтвердились, из Казахстана пришли плохие новости

Baijiahao: опасения Путина подтвердились, из Казахстана пришли плохие новости

Опасения Кремля насчет Казахстана начинают сбываться. Такими выводами поделились китайские журналисты.

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Комментарии
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W
Walery
Казахи возжелали завладеть Астраханью... Тюмень переименовать и себе прибрать... и Алтай - это оказывается ИХ родина...? Кочевники на этот раз полагают забрать себе все российские водные ресурсы... и торговать ими как нефтью...
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8 час.
Татьяна Кибишева
Их родовое место на вершине горы Ала-Тау, недалеко от г.Верный, общей площадью два квадратных метра. Все. Остальное Российская Империя. Пусть заткнуться и не мечтают, а лучше хорошо задумаются как им прожить зимой без отопления, а летом без воды!!!!!!
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3 час.

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