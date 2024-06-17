Депутаты от ЛДПР внесли законопроект о праве на превышение самообороны при защите дома

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о праве на превышение самообороны в собственном жилье. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета думского по труду Ярославом Ниловым.
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