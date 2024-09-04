Сальдо: инструкторы НАТО попали под ракетный удар по институту в Полтаве

Военный институт в Полтаве, ставший целью ракетного удара российских сил, использовался для обучения мобилизованных украинцев под руководством иностранных инструкторов, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях ВЭФ, 4 сентября сообщает РИА Новости.
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