Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mm Маляренко
    Ядерная автоматная  пуля, советского образа, легко! один выстрел, один танк!😀😜🤫 Это не шутка!Бронемашину ВСУ у...
  • Lyudmila
    А разве может сам атомный боезапас даже малой мощности так сдетонировать даже если в машину и попали? Насколько я чит...Бронемашину ВСУ у...
  • Евгений Сорокин
    Мина ПВМ.... А вертолёты так и скачут, так и скачут.  Да сторож дядя Вася с двустволкой больше пользы принесёт.  😂Спаренный пулемет...

Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве

Российские ракеты прилетели на праздник СБУ в Киеве

ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ, которая этот день отмечала свой профессиональный праздник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх