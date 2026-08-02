Расширение войны против Ирана: цели, риски и реакция мирового рынка В настоящее время США и Израиль готовятся к беспрецедентному расширению масштаба войны против Ирана.
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Расширение войны против Ирана: цели, риски и реакция мирового рынка В настоящее время США и Израиль готовятся к беспрецедентному расширению масштаба войны против Ирана.
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