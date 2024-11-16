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Кавказцы насиловали похищенную на Ставрополье девушку, заставляя ее переписать имущество

Кавказцы насиловали похищенную на Ставрополье девушку, заставляя ее переписать имущество

Они хотели, что собственность перешла их женам и детям. СМИ сообщают о том, что 11 ноября в Невинномысске пятеро выходцев из Чечни и Дагестана похитили девушку ради того, чтобы получить ее дом в Ставропольском крае.

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Комментарии
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Николай
А Кадыров  потребует  вернуть их в чечню, а потом отпустит. Хотя могут и девку обвинить в изнасиловании &quot;хороших&quot;, богобоязненных и воспитанных мальчиков.
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14 час.
Николай
Вбросы конечно есть, но если посмотреть на то  как эти зверьки себя ведут, то ни чего удивительного в этом нет. Они всегда были, есть и будут дикарями.
Ответить
14 час.
Олег Дембо
Ну когда же введут смертную казнь?! Тут не наказание поможет, а утилизация человеческих отбросов.
Ответить
12 час.

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