Кавказцы насиловали похищенную на Ставрополье девушку, заставляя ее переписать имущество

А Кадыров потребует вернуть их в чечню, а потом отпустит. Хотя могут и девку обвинить в изнасиловании "хороших", богобоязненных и воспитанных мальчиков.

Николай

Вбросы конечно есть, но если посмотреть на то как эти зверьки себя ведут, то ни чего удивительного в этом нет. Они всегда были, есть и будут дикарями.