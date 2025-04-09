Мощнейший ответ Путина сработал. После ликвидации "очень важных шишек" в центре Киева - главы стран НАТО "пошли на поклон": Фронт лихорадит

Россиянин

Вот если бы Урсулу вместе с Зеленским грохнули, было бы вообще замечательно. Решительно НИКТО не стал бы из-за этого, объявлять России войну. Потому что, Урсула это не лидер отдельно взятой страны, избранной всенародным голосованием.