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Царьград

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В приграничье продолжаются тяжёлые интенсивные бои – враг не оставляет попыток перебросить новые резервы, спецназ ССО пытается проникнуть в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

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Комментарии
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Россиянин
Вот если бы Урсулу вместе с Зеленским грохнули, было бы вообще замечательно. Решительно НИКТО не стал бы из-за этого, объявлять России войну. Потому что, Урсула это не лидер отдельно взятой страны, избранной всенародным голосованием.
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