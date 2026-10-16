Авария случилась вечером в четверг, 15 октября, на 214-м километре трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Volkswagen врезался в фуру DAF, за рулем которой находился 38-летний мужчина.
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