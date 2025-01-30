ФРГ сформировала бюджет на закупки вооружения для армии

Bloomberg: немецкий парламент одобрил закупку вооружения на сумму €2,5 млрд Немецкий парламент в рамках последней сессии перед выборами одобрил выделение €2,5 млрд (258,2 млрд рублей) на закупку вооружения для национальной армии, пишет Bloomberg.
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