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Politico: США и Украина возобновили обмен разведданными до прежнего уровня

Politico: США и Украина возобновили обмен разведданными до прежнего уровня

США и Украина восстановили обмен разведданными до прежнего уровня, сообщили американские сенаторы. «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — пишет Politico со ссылкой на сенатора-демократа Марка Уорнера.

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