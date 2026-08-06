Politico: США и Украина возобновили обмен разведданными до прежнего уровня

США и Украина восстановили обмен разведданными до прежнего уровня, сообщили американские сенаторы. «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — пишет Politico со ссылкой на сенатора-демократа Марка Уорнера.
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