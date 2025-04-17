Антидепрессанты потеснили успокоительные спиртовые настойки в аптеках

Продажи в российских аптеках спиртовых настоек в натуральном выражении к марту упали на 11,3%. Настойки на основе боярышника, пустырника, валерианы с успокоительным эффектом теряют популярность у покупателей, пациенты предпочитают рецептурные антидепрессанты.