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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Антидепрессанты потеснили успокоительные спиртовые настойки в аптеках

Антидепрессанты потеснили успокоительные спиртовые настойки в аптеках

Продажи в российских аптеках спиртовых настоек в натуральном выражении к марту упали на 11,3%. Настойки на основе боярышника, пустырника, валерианы с успокоительным эффектом теряют популярность у покупателей, пациенты предпочитают рецептурные антидепрессанты.

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