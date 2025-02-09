Что значит Неделя о мытаре и фарисее и почему в это время не соблюдают пост?

За три седмицы до Великого поста Православная церковь воспоминает евангельскую притчу о мытаре и фарисее, изложенную в Евангелии С 9 февраля 2025 года для православных христиан начинается особый подготовительный период, предшествующий Великому посту.
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