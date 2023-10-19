В Госдуму внесли проект обращения о палестино-израильском конфликте

В Госдуму внесен проект обращения к парламентам мира и ООН с призывом принять все возможные меры для остановки эскалации палестино-израильского конфликта, он будет рассмотрен на пленарном заседании 19 октября.
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