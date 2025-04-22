Отдайте 25% всего – Патриарх Кирилл призвал доказывать веру делом Евгения КомароваОтдавайте 25 из всего того, чем мы располагаем – с таким призывом 21 апреля выступил Патриарх Кирилл в ходе литургии в честь Светлой седмицы.