RS: Визит главы Минфина США в Киев завершил политическую карьеру Зеленского Визит главы Минфина США Скотта Бессента в Киев может стать концом для политической карьеры украинского лидера Владимира Зеленского.
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