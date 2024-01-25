Симона уколола Решетову и Шишкову : «Первая девушка, которая действительно заботится о моем сыне»

Все поклонники Тимати прекрасно знают, что мама Юнусова очень строга по отношению к его девушкам. Она недолюбливает Решетову за то, что девушка так и не позволила ей внести свой вклад в воспитание маленького Ратмира.
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