Макарова вышла во второй круг турнира в Будапеште

Екатерина Макарова уверенно прошла Тимею Бабош и пробилась во второй круг турнира в столице Венгрии. В Будапеште завершился матч 1/16 финала грунтового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором встречались Екатерина Макарова и Тимея Бабош.