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Царьград

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СК проведет расследование атаки на сотрудников Запорожской АЭС

СК проведет расследование атаки на сотрудников Запорожской АЭС

Следственный комитет Российской Федерации займется расследованием инцидента, связанного с атакой украинских вооруженных формирований на Запорожской АЭС, в результате которой пострадали два сотрудника, один из них в тяжелом состоянии.

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