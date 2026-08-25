СК проведет расследование атаки на сотрудников Запорожской АЭС

Следственный комитет Российской Федерации займется расследованием инцидента, связанного с атакой украинских вооруженных формирований на Запорожской АЭС, в результате которой пострадали два сотрудника, один из них в тяжелом состоянии.
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