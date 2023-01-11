Царьград

5 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Идиот . Ларису Ивановну хочу! Пидор блядский! Сволочи грузинские! Как Ебать так наших баб! Иди в ад, пидорюга грязн...Умер Вахтанг Кика...
  • КузнецовВВ
    когда нечего возразить самое время назвать оппонента дураком."Цель достигнута"...
  • КузнецовВВ
    какие украинцы? Арестович? давно ли вы ему стали верить?"Цель достигнута"...

Foreign Policy: Турция поставляет Киеву запрещённые кассетные бомбы для уничтожения русских военных

Foreign Policy: Турция поставляет Киеву запрещённые кассетные бомбы для уничтожения русских военных

Издание со ссылкой на американские и европейские источники раскрывает всю правду об указанном вооруженииИздание Foreign Policy со ссылкой на американские и европейские источники сообщает, что Анкара отправляет на Украину кассетные боеприпасы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх