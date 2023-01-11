Foreign Policy: Турция поставляет Киеву запрещённые кассетные бомбы для уничтожения русских военных

Издание со ссылкой на американские и европейские источники раскрывает всю правду об указанном вооруженииИздание Foreign Policy со ссылкой на американские и европейские источники сообщает, что Анкара отправляет на Украину кассетные боеприпасы.
Издание со ссылкой на американские и европейские источники раскрывает всю правду об указанном вооруженииИздание Foreign Policy со ссылкой на американские и европейские источники сообщает, что Анкара отправляет на Украину кассетные боеприпасы.
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