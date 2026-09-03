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Царьград

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INSIDER UA: Блокада портов обойдётся Украине в $2 млрд ежемесячно

INSIDER UA: Блокада портов обойдётся Украине в $2 млрд ежемесячно

Блокада портов Одессы приводит к ежемесячным экспортным потерям Украины в $2 млрд. Угрозе подвергнуты миллионы тонн грузов, включая агропродукцию и металл.

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