МЧС предупреждает рязанцев о ливнях с грозами и ветром 17 м/с

Поводом для предостережения стали сразу несколько факторов. Так, в субботу в Рязанской области вероятны сильные дожди - ранее сообщалось, что особенно интенсивных осадков стоит ждать жителям северных районов региона.
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