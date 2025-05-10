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62ИНФО | Новости Рязани

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МЧС предупреждает рязанцев о ливнях с грозами и ветром 17 м/с

МЧС предупреждает рязанцев о ливнях с грозами и ветром 17 м/с

Поводом для предостережения стали сразу несколько факторов. Так, в субботу в Рязанской области вероятны сильные дожди - ранее сообщалось, что особенно интенсивных осадков стоит ждать жителям северных районов региона.

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