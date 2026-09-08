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Озвучены подробности о втором суперотеле от китайцев на юге Приморья: будет канатная дорога

Озвучены подробности о втором суперотеле от китайцев на юге Приморья: будет канатная дорога

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ФедералПресс. На полях XI Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания «Маячное» подписали соглашение о присвоении новому резиденту статуса участника Свободного порта Владивосток.

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