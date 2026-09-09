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Война за кол-центры: на Украине устанавливают «единого оператора» рынка

Война за кол-центры: на Украине устанавливают «единого оператора» рынка

Яркая атака антикоррупционных органов Украины на Генпрокуратуру (ОГПУ) по поводу «крышевания» кол-центров, после которой спешно ушел в отставку её руководитель Руслан Кравченко, выглядит гораздо интереснее, если знать, что параллельно с мошенниками борются Нацполиция и СБУ.

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