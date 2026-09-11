В Питере поставил крест на свердловском «Яблоке»

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил в силе решение Свердловского областного суда об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание Свердловской области.
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