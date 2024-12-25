Нетаниягу: «Хуситы и весь Ближний Восток усвоят урок, как ХАМАС»

Премьер-министр Нетаниягу на церемонии зажигания первой ханукальной свечи с сотрудниками министерства главы правительства: «И хуситы усвоят урок, который усвоили ХАМАС, “Хизбалла”, режим Асада и другие, и даже если это займет время, этот урок будет усвоен всем Ближним Востоком».