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Нетаниягу: «Хуситы и весь Ближний Восток усвоят урок, как ХАМАС»

Нетаниягу: «Хуситы и весь Ближний Восток усвоят урок, как ХАМАС»

Премьер-министр Нетаниягу на церемонии зажигания первой ханукальной свечи с сотрудниками министерства главы правительства: «И хуситы усвоят урок, который усвоили ХАМАС, “Хизбалла”, режим Асада и другие, и даже если это займет время, этот урок будет усвоен всем Ближним Востоком».

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