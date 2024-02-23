Основатель всемирной финансовой империи Майер Ротшильд родился 280 лет назад

Ротшильды были самой богатой семьей финансистов Европы XIX века. Они заработали основной капитал во время Наполеоновских войн, и семью до сих пор преследует миф, что они нажились на ложных слухах о победе французов при Ватерлоо.
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