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Основатель всемирной финансовой империи Майер Ротшильд родился 280 лет назад

Основатель всемирной финансовой империи Майер Ротшильд родился 280 лет назад

Ротшильды были самой богатой семьей финансистов Европы XIX века. Они заработали основной капитал во время Наполеоновских войн, и семью до сих пор преследует миф, что они нажились на ложных слухах о победе французов при Ватерлоо.

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