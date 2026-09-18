Дрон ВСУ взорвался на градирне Курской АЭС-2

Беспилотник взорвался при падении на градирню энергоблока №1 в Курской АЭС-2. Сообщение об этом распространила пресс-служба «Росатома».
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Ну что же, пора поразить градирни украинских АЭС!!! Сами, хохлы, напросились!