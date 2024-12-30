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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35 очков и 7 передач от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» крупно выиграть у «Мемфиса»

Защитник «Тандер» записал на свой счет 35 очков, 6 подборов, 7 передач, 1 перехват и 4 блок-шота. За 28 минут канадец реализовал 14 из 19 с игры и 6 из 6 с линии.

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