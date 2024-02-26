Пентагон снял с себя ответственность за сокрытие госпитализации Остина

Минобороны США опубликовано "Несекретное резюме 30-дневной проверки относительно госпитализации министра Остина", в котором фактически сняло с себя ответственность за все нарушения, совершенные за время всех "поездок" главы Пентагона в больницу в декабре 2023 года и в январе 2024 года.