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Царьград

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Военнопленный о мобилизации: Антисанитария и нехватка посуды на Украине

Военнопленный о мобилизации: Антисанитария и нехватка посуды на Украине

Военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный в Николаеве, раскрыл тяжелые условия службы в учебном центре в Кировоградской области, включая антисанитарию и использование одноразовой посуды на протяжении длительного времени.

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