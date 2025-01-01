Военнопленный о мобилизации: Антисанитария и нехватка посуды на Украине

Военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный в Николаеве, раскрыл тяжелые условия службы в учебном центре в Кировоградской области, включая антисанитарию и использование одноразовой посуды на протяжении длительного времени.
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