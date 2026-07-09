На Украине вспомнили про ЛуАЗ-1302 "Луноход" с ракетами

На Украине вспомнили зачем-то свой давний проект, который до сих пор кажется курьезом. Речь идет о появившейся в начале 90-х годов ракетной установке на платформе вездехода ЛуАЗ-1302 4х4, прозванного "луноходом".
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