Хотел ли Сталин уморить Украину голодом?

Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР. 1933 год. Фотограф А. Винербергер Общая ситуацияПик трудностей и бедствий СССР (в период становления и развития) пришёлся на короткий отрезок времени с конца 1932 – начала 1933 гг.
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