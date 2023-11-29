Хотел ли Сталин уморить Украину голодом?

Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР. 1933 год. Фотограф А. Винербергер Общая ситуацияПик трудностей и бедствий СССР (в период становления и развития) пришёлся на короткий отрезок времени с конца 1932 – начала 1933 гг.