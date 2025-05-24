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Парламентская газета

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Свой профессиональный праздник отмечают 25 мая российские филологи

Свой профессиональный праздник отмечают 25 мая российские филологи

Неофициальный праздник — День филолога — празднуют 25 мая лингвисты, преподаватели, литературоведы, переводчики, библиотекари и представители других специальностей, который занимаются вопросами изучения языка.

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