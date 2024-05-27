Система доступа на мероприятия по биометрии набирает популярность

Система доступа и выдачи бейджей на мероприятия по биометрии активно внедряется ВТБ. Успешный опыт её применения на выставке «Россия» позволил тиражировать решение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), проходившей в Нижнем Новгороде 21-24 мая 2024 года.