⚽️🎉 Внимание, болельщики! 🎉⚽️ 17 августа стартует второй круг Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа).
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⚽️🎉 Внимание, болельщики! 🎉⚽️ 17 августа стартует второй круг Чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа).