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Меркурис: Путин жестко предупредил страны НАТО

Меркурис: Путин жестко предупредил страны НАТО

Российский президент Владимир Путин сделал жесткое предупреждение государствам Североатлантического блока после призыва генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить киевскому режиму атаковать объекты на территории РФ западным оружием.

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