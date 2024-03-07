О «Сергее Котове» в последний раз

Ну что же, учитывая, что некое видео, снятое не совсем понятно, где и не совсем ясно, кем, уже расползлось по миру, то думаю, никто не будет в претензии ко мне насчет того, что я просто опущу некоторые подробности.
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