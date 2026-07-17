Вице-премьер Новак оценил и захотел купить Lada Azimut 2026 года

Вице-премьер России Александр Новак посетил завод "Автоваза", оценив новый кроссовер Lada Azimut. Он выразил желание приобрести автомобиль, как только он поступит в продажу в четвертом квартале 2026 года.
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