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Царьград

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Вице-премьер Новак оценил и захотел купить Lada Azimut 2026 года

Вице-премьер Новак оценил и захотел купить Lada Azimut 2026 года

Вице-премьер России Александр Новак посетил завод "Автоваза", оценив новый кроссовер Lada Azimut. Он выразил желание приобрести автомобиль, как только он поступит в продажу в четвертом квартале 2026 года.

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