СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    НЕ ПУЩАТЬ  ИУДУ , НИ ЗА ЧТО ....!!!Галкин* просится ...
  • АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВ
    Т.к. ЗЕ. не украинец и тем более не русский , вот и он гонит на убой жителей Украины целенаправленно ....освобождая м...«Следующие пять л...
  • Надежда
    Если бы ОНО было политиком...«Следующие пять л...

«Изделие-53»: новый ультиматум России на поле боя массово поступает на вооружение

«Изделие-53»: новый ультиматум России на поле боя массово поступает на вооружение

В последние годы стремительно развиваются военные технологии и появляются новые виды вооружения. Одним из самых обсуждаемых новшеств в этой области стало «Изделие-53», представленное Россией как новый ультиматум на поле боя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
10 час.
Александр Почекунин
Ответить
10 час.
Степан Иванов
А Америка планомерно готовится к ядерному нападению на Россию. Уже опробованы все успешные подходы к нашим авиабазам, НПЗ, заканчивают пробные удары по радарам предупреждения о ядерном нападении. Отработаны планы ядерной атаки с помощью авиации, подтянуты войска НАТО и проводятся военные учения по всей границе России. А у нас пока установка &quot;не поддаваться на провокации&quot; как в 1941. А скоро снова 22 июня, когда нападали Наполеон и Гитлер. Они надеются и уверены, что первыми нажмут ядерную кнопку.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх