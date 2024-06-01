«Изделие-53»: новый ультиматум России на поле боя массово поступает на вооружение

Степан Иванов

А Америка планомерно готовится к ядерному нападению на Россию. Уже опробованы все успешные подходы к нашим авиабазам, НПЗ, заканчивают пробные удары по радарам предупреждения о ядерном нападении. Отработаны планы ядерной атаки с помощью авиации, подтянуты войска НАТО и проводятся военные учения по всей границе России. А у нас пока установка "не поддаваться на провокации" как в 1941. А скоро снова 22 июня, когда нападали Наполеон и Гитлер. Они надеются и уверены, что первыми нажмут ядерную кнопку.