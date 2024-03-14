Первая ракетка мира Новак Джокович пропустит крупный турнир в США 20-31 марта. О том, что Джокович снялся с «Мастерса» в Майами, сообщил в соцсетях, не уточняя причин отказа, сербский журналист Саша Озмо.
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