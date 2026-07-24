США впервые возвращаются к заказу «старых» версий ракет для Patriot Сухопутные войска США впервые за более чем три десятилетия возобновили закупки ракет предыд.
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США впервые возвращаются к заказу «старых» версий ракет для Patriot Сухопутные войска США впервые за более чем три десятилетия возобновили закупки ракет предыд.
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