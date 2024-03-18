Мосгоризбирком учел окрашенные зеленкой бюллетени на выборах президента

Отметки в бюллетенях, которые находились в двух ящиках для голосования на выборах президента Российской Федерации и были окрашены зеленой краской в двух избирательных участках, находившихся на территории Москвы, оказались читаемы.
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