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Мосгоризбирком учел окрашенные зеленкой бюллетени на выборах президента

Мосгоризбирком учел окрашенные зеленкой бюллетени на выборах президента

Отметки в бюллетенях, которые находились в двух ящиках для голосования на выборах президента Российской Федерации и были окрашены зеленой краской в двух избирательных участках, находившихся на территории Москвы, оказались читаемы.

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