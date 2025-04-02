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  • sobering
    Тут и доказывать не нужно. Всё доказал А.С.Пушкин, когда он упросил царя издать наконец-то Библию на нормальном русск...Все наперебой сов...
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«США – страна победившего путинизма»: философ Дугин пояснил американцам за политику и высмеял независимость Украины

«США – страна победившего путинизма»: философ Дугин пояснил американцам за политику и высмеял независимость Украины

БлокнотРУ В эфире телеканала CNN выступил российский философ Александр Дугин. Ведущий представил его как человека, которого даже «называют мозгом Владимира Путина».

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Не надо обольщаться...
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13 час.
Алексей Тан
Учёный и философ, Александр Дугин... очень, очень тактичен... по отношению к &quot;украинцам&quot;... Т.К. так называемое, украинство, ЭТО инородцы, ни какого отношения не имеющее ни к Малороссам, ни к Новороссам... А являются, ГРЯЗНОЙ помесью, ЕВРЕЕВ, Поляков, Венгров и Румын... и ВСЕГДА, ЛЮТО ненавидели, православие, Русских и Россию... и были всегда, очагом ЗАРАЗЫ и врагом... по отношению к РОССИИ... И единый с ними народ, евреи-хасиды белярюси.... не так и сильно отличаются ... от украинЧев.
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12 час.
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