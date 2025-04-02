«США – страна победившего путинизма»: философ Дугин пояснил американцам за политику и высмеял независимость Украины

Алексей Тан

Учёный и философ, Александр Дугин... очень, очень тактичен... по отношению к "украинцам"... Т.К. так называемое, украинство, ЭТО инородцы, ни какого отношения не имеющее ни к Малороссам, ни к Новороссам... А являются, ГРЯЗНОЙ помесью, ЕВРЕЕВ, Поляков, Венгров и Румын... и ВСЕГДА, ЛЮТО ненавидели, православие, Русских и Россию... и были всегда, очагом ЗАРАЗЫ и врагом... по отношению к РОССИИ... И единый с ними народ, евреи-хасиды белярюси.... не так и сильно отличаются ... от украинЧев.