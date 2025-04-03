Под Смоленском на два дня закроют железнодорожный переезд

Движение автомобилей на переезде расположенном на улице Районная в городе Сафоново Смоленской области, будет закрыто 3 и 4 апреля с 09:00 до 18:00 для проведения ремонтных работ, которые направлены на обеспечение безопасности движения.
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