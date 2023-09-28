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Сыгран восьмой тур чемпионата Хабаровского края по шахматам среди женщин

Сыгран восьмой тур чемпионата Хабаровского края по шахматам среди женщин

Единоличным лидером на чемпионате Хабаровского края по шахматам среди женщин в Хабаровске остается Дарья Жекотова после восьмого тура 27 сентября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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