Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Молодцы ребятаКонкурс «Полевая ...
  • Владимир Алтайцев
    Сволочь пиндосская, падаль геббельсовская  ты, гибрид смердящего гиеноскунса. ЧТС, Тихановская  шлюха.В Белоруссии кома...
  • Надежда Владыка
    Только такая мерзость как такая гадюка будет воюет против своего народа и истории, но всё списывают на Лукашенко, они...В Белоруссии кома...

Лучших бойцов среди военнослужащих России определили в Уссурийске

Лучших бойцов среди военнослужащих России определили в Уссурийске

В Уссурийске прошел ежегодный этап кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти героя России генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх