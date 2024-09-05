Северокорейские шпионы  проникают в американские компании

Фото: news.bitcoin.com Согласно сведениям, опубликованным в авторитетном издании The Wall Street Journal (WSJ), северокорейские киберразведчики находят способы тайно внедряться в штат сотрудников ведущих американских компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии